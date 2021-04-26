Зеленский поручил начать подготовку встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю офиса президента Андрею Ермаку.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю офиса президента Андрею Ермаку.
"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину), и это слышали - встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая в понедельник на вопросы журналистов.