Пн, 26.04.2021
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Зеленский поручил начать подготовку встречи с Путиным

Владимир Зеленский. ФОТО: HANDOUT/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным, соответствующее поручение дано руководителю офиса президента Андрею Ермаку.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину), и это слышали - встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский, отвечая в понедельник на вопросы журналистов.

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