Число безработных сокращается в Эстонии третью неделю подряд
За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы опустился в Эстонии с 8,7% до 8,6%, пишет Rus.ERR.
За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы опустился в Эстонии с 8,7% до 8,6%, пишет Rus.ERR.
По данным на 26 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 56 442 человека - более чем на 500 меньше, чем неделей ранее.
Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 14,5% до 14,3%. Самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,7%.
В Харьюмаа показатель безработицы составляет 8,3%.