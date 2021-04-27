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Число безработных сокращается в Эстонии третью неделю подряд

Касса страхования от безработицы. ФОТО: Elmo Riig

За последнюю неделю уровень зарегистрированной безработицы опустился в Эстонии с 8,7% до 8,6%, пишет Rus.ERR.

По данным на 26 апреля, на учете в Кассе по безработице стояли 56 442 человека - более чем на 500 меньше, чем неделей ранее. 

Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился с 14,5% до 14,3%. Самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,7%. 

В Харьюмаа показатель безработицы составляет 8,3%.

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