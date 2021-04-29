Островная идиллия ⟩ Продается красивый дом с собственным кусочком моря
На Сааремаа ждет новых хозяев построенный в 2006 году бревенчатый дом под тростниковой крышей, предлагает Kodustiil.
На Сааремаа ждет новых хозяев построенный в 2006 году бревенчатый дом под тростниковой крышей, предлагает Kodustiil.
Бревенчатый дом, пригодный для круглогодичного проживания, площадью 91,7 квадратных метров расположен в деревне Рандвере на Сааремаа.
На первом этаже дома находятся кухня-гостиная открытой планировки, спальня, баня и солнечная терраса. На втором этаже есть еще две спальни и балкон с видом на море, где так приятно наслаждаться первой чашкой ароматного кофе.
Дом продается вместе с обстановкой и техникой. Еще на участке находится покрытый тростниковой крышей гараж, который также выполняет роль дровяного сарая.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.