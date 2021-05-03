Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем могут ждать переболевших коронавирусом

Исследование, опубликованное в научном журнале Nature, показало, что риск повышенной смертности сохраняется еще как минимум шесть месяцев после перенесенной болезни. Как сообщает Postimees со ссылкой на Med24, последствия пандемии в виде хронических проблем со здоровьем, вероятно, станут огромным бременем для населения мира в ближайшие годы.

Через шесть месяцев уровень смертности составил восемь дополнительных случаев на 1000, и в 29 дополнительных случаях на 1000 потребовалась для госпитализации из-за Covid-19. Эти смерти вряд ли будут зарегистрированы как смерти от Covid-19. Однако похоже, что смертность от острой инфекции - это только верхушка айсберга.

Выяснилось, что, хотя это в основном респираторный вирус, Covid-19 может поражать практически любую систему органов в организме. Было оценено 379 различных диагнозов, которые могут быть связаны с Covid-19, 380 различных классов лекарств и 62 лабораторных исследования.

Основными проблемами со здоровьем, которые сохранились после заражения Covid-19, были:

со стороны дыхательной системы: постоянный кашель, одышка и низкий уровень кислорода в крови,

нервная система: инсульт, головная боль, нарушение памяти, нарушения вкуса и обоняния,

психическое здоровье: тревога, депрессия, нарушения сна и аддиктивные расстройства,

обмен веществ: первичный сахарный диабет, ожирение и дислипидемия,

сердечно-сосудистые: острая ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, учащенное сердцебиение и сердечные аритмии,

со стороны желудочно-кишечного тракта: запор, диарея и изжога,

почки: острая почечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность, требующие диализа в тяжелых случаях,

система свертывания: тромбы в ногах и легких,

кожа: сыпь и выпадение волос,

опорно-двигательный аппарат: боли в суставах и мышечная слабость,

общее состояние здоровья: утомляемость, болезненное состояние и анемия.

Хотя ни один из субъектов не испытал всех этих проблем одновременно, у многих пациентов развился кластер из ряда проблем, которые могут иметь значительное влияние на здоровье и качество жизни. Некоторые жалобы проходят со временем, например, одышка и кашель. Однако со временем некоторые проблемы могут усугубиться.