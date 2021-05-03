Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем могут ждать переболевших коронавирусом
Становится все более очевидным, что после заражения Covid-19 сохраняется ряд проблем со здоровьем даже у людей, которые легко перенесли вирус.
Становится все более очевидным, что после заражения Covid-19 сохраняется ряд проблем со здоровьем даже у людей, которые легко перенесли вирус.
Исследование, опубликованное в научном журнале Nature, показало, что риск повышенной смертности сохраняется еще как минимум шесть месяцев после перенесенной болезни. Как сообщает Postimees со ссылкой на Med24, последствия пандемии в виде хронических проблем со здоровьем, вероятно, станут огромным бременем для населения мира в ближайшие годы.
Через шесть месяцев уровень смертности составил восемь дополнительных случаев на 1000, и в 29 дополнительных случаях на 1000 потребовалась для госпитализации из-за Covid-19. Эти смерти вряд ли будут зарегистрированы как смерти от Covid-19. Однако похоже, что смертность от острой инфекции - это только верхушка айсберга.
Выяснилось, что, хотя это в основном респираторный вирус, Covid-19 может поражать практически любую систему органов в организме. Было оценено 379 различных диагнозов, которые могут быть связаны с Covid-19, 380 различных классов лекарств и 62 лабораторных исследования.
Основными проблемами со здоровьем, которые сохранились после заражения Covid-19, были:
Хотя ни один из субъектов не испытал всех этих проблем одновременно, у многих пациентов развился кластер из ряда проблем, которые могут иметь значительное влияние на здоровье и качество жизни. Некоторые жалобы проходят со временем, например, одышка и кашель. Однако со временем некоторые проблемы могут усугубиться.
Наблюдения за госпитализированными пациентами показали, что пациенты с Covid-19 чувствовали себя значительно хуже, чем пациенты с гриппом. Кроме того, у больных Covid-19 были более частые проблемы со здоровьем, более обширное поражение органов.