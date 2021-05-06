В Ида-Вирумаа скончался врезавшийся в дерево водитель Mazda
Сегодня, 6 мая, около 15:30 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Вайкла в Алутагузе, где случайный прохожий увидел врезавшийся в дерево автомобиль.
Сегодня, 6 мая, около 15:30 центр тревоги получил сообщение о ДТП в деревне Вайкла в Алутагузе, где случайный прохожий увидел врезавшийся в дерево автомобиль.
Полицейские и спасатели установили, что во врезавшейся в дерево машине Mazda был только водитель. К сожалению, он получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
Детали произошедшего выясняются.