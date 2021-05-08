Фото и видео ⟩ Автомобиль задел переходившего дорогу ребенка: водитель ничего не заметил и поехал дальше

По предварительным данным, автомобиль задел ребенка. На место происшествия прибыли скорая помощь и несколько полицейских машин.

Работавший на месте дежурный смены патрульной службы Пярнуского отделения полиции Рейн Йыгева сказал Pärnu Postimees, что ДТП произошло в месте перехода проезжей части, когда водитель, который совершал поворот направо, не заметил ребенка, который как раз переходил дорогу вместе с бабушкой.

"Водитель обязан в этом месте уступать дорогу пешеходам, но, по его словам, пешеходы попали в так называемый слепой угол, то есть вне поля зрения водителя", - отметил полицейский.

Работники скорой помощи установила, что ребенок не нуждается в госпитализации. ФОТО: Erakogu

"ДТП произошло таким образом, что сам водитель не понял, что произошло, и поехал дальше. Однако свидетельницами происшедшего стали две девушки, которые на своем автомобиле последовали за совершившим ДТП водителем. Девушки ехали впереди так, чтобы водитель смог безопасно остановиться. Они объяснили водителю, что случилось», - рассказал Йыгева и поблагодарил девушек, которые действовали решительно и вызвали помощь.

Полицейский добавил, что, к счастью, автомобиль только так задел ребенка, что тот упал, но работники скорой помощи осмотрели его и ребенку не потребовалась госпитализация.

Водитель не заметил ДТП и поехал дальше. ФОТО: Erakogu

Полиция убедилась, что сидевший за рулем 59-летний мужчина был трезв и у него есть водительские права. Водитель признал свою вину, но все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе производства.

По словам одного очевидца, в скорой помощь оказали и бабушке, но, по словам представителя полиции, бабушка в скорой была с ребенком и ей врачебная помощь не была нужна.