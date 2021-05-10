В ЕС могут запретить наличные расчеты на сумму более 10 000 евро

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Мейрид Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung, опубликованном в понедельник, 10 мая.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", - пояснила еврокомиссар.

Предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, Еврокомиссия планирует представить в июле.