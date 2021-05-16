Коронавирус выявлен у 131 жителя Эстонии, скончались двое

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 69 человек. В Харьюмаа 55 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 21 новый зараженный, в Тартумаа - 10, Пярнумаа - 8, Ляэне-Вирумаа и Валгамаа - 6, Вильяндимаа и Пыльвамаа - по два, в уездах Йыгева, Ярва, Ляэне, Сааре и Выру - по одному. В Хийумаа и Рапламаа новых зараженных не обнаружено. В случае двух положительных тестов место жительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 314,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,8% от общего количества сделанных тестов.

За сутки больницах открыли 19 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 220 пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 66 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 155 человека (70%).

За сутки скончались двое человек с коронавирусом - 53-летний мужчина и 72-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1222 человека с коронавирусом.

За сутки было введено 3456 доз вакцины. К воскресенью в Эстонии от COVID-19 привиты 400 382 человека, курс вакцинации завершили 179 002 человека. 64 процента людей в возрасте от 70 лет вакцинировано по крайней мере одной дозой. Более 60% людей в возрасте от 70 лет вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

С понедельника откроются центры вакцинации, а возможность привиться от COVID-19 будет предоставлена всем совершеннолетним лицам. Для распределения нагрузки в электронной регистратуре возможность записаться на вакцинацию откроется с сегодняшнего дня для лиц в возрасте 40 лет и старше, а с понедельника – для всех желающих начиная с 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.

Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

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