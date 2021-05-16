Коронавирус выявлен у 131 жителя Эстонии, скончались двое
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3400 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3,8% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3400 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 131, то есть 3,8% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 69 человек. В Харьюмаа 55 новых случаев приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 21 новый зараженный, в Тартумаа - 10, Пярнумаа - 8, Ляэне-Вирумаа и Валгамаа - 6, Вильяндимаа и Пыльвамаа - по два, в уездах Йыгева, Ярва, Ляэне, Сааре и Выру - по одному. В Хийумаа и Рапламаа новых зараженных не обнаружено. В случае двух положительных тестов место жительства в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 314,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 6,8% от общего количества сделанных тестов.
За сутки больницах открыли 19 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 220 пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 66 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 155 человека (70%).
За сутки скончались двое человек с коронавирусом - 53-летний мужчина и 72-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1222 человека с коронавирусом.
За сутки было введено 3456 доз вакцины. К воскресенью в Эстонии от COVID-19 привиты 400 382 человека, курс вакцинации завершили 179 002 человека. 64 процента людей в возрасте от 70 лет вакцинировано по крайней мере одной дозой. Более 60% людей в возрасте от 70 лет вакцинированы во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа.
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
С понедельника откроются центры вакцинации, а возможность привиться от COVID-19 будет предоставлена всем совершеннолетним лицам. Для распределения нагрузки в электронной регистратуре возможность записаться на вакцинацию откроется с сегодняшнего дня для лиц в возрасте 40 лет и старше, а с понедельника – для всех желающих начиная с 16 лет. Новые свободные места для прохождения вакцинации будут добавляться в электронную регистратуру по мере поступления вакцины.
Каждый человек, который в настоящее время входит в целевую группу по вакцинации, может увидеть соответствующую информацию на своей странице портала пациента (www.digilugu.ee), откуда можно сразу перейти на страницу записи на вакцинацию в общегосударственной электронной регистратуре. Записаться на вакцинацию можно через интернет во всех больницах, опубликовавших свободные места для прохождения вакцинации.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 022 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6766 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 92.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Показатели заражения коронавирусом начали снижаться, также уменьшается количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении. Однако уровень заражаемости коронавирусной инфекцией по-прежнему очень высок. Именно поэтому все мы должны приложить усилия, чтобы ситуация продолжала улучшаться, и мы могли постепенно начать возвращение к нормальной жизни.
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.