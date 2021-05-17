Италия отменила карантин для туристов из стран Евросоюза
Минздрав Италии с 16 мая снял карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из стран Шенгенского соглашения, ЕС, а также из Великобритании и Израиля, сообщает информагентство Ansa.
Минздрав Италии с 16 мая снял карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из стран Шенгенского соглашения, ЕС, а также из Великобритании и Израиля, сообщает информагентство Ansa.
"В настоящее время граждане, прибывающие в Италию из этих стран, должны пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать два ПЦР-теста на COVID-19 как перед поездкой, так и в последние дни карантина", - отмечается в сообщении.
Тем не менее, для всех прибывающих остается в силе требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.
В Италии также планируют ввести систему цифрового пропуска Digital Green Pass. Документ будет выдаваться на основе сертификата о вакцинации (только признанными на территории ЕС препаратами), справки о перенесенном COVID-19, а также ПЦР-теста.