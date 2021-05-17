Италия отменила карантин для туристов из стран Евросоюза

"В настоящее время граждане, прибывающие в Италию из этих стран, должны пройти пятидневный карантин по прибытии и сдать два ПЦР-теста на COVID-19 как перед поездкой, так и в последние дни карантина", - отмечается в сообщении.

Тем не менее, для всех прибывающих остается в силе требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.