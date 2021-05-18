Нефть дорожает на фоне оптимизма по поводу спроса

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:33 во вторник составляет $70,01 за баррель, что на $0,55 (0,79%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $66,75 за баррель, что на $0,48 (0,72%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Таким образом, оба контракта подорожали до максимального уровня за последние два с половиной месяца, пишет Trading Economics.

Как отмечает Bloomberg, в последний раз Brent торговалась выше $70 за баррель в течение продолжительного периода в 2019 году.

Нефть и другие сырьевые товары в этом году дорожают, поскольку они являются инструментами хеджирования инфляционных рисков. Помимо этого, росту цен способствует восстановление спроса после пандемии.

Рост спроса в последнее время главным образом наблюдается в США и Европе. В то же время, распространение коронавируса продолжается в Азии, особенно в Индии.

Трейдеры оптимистично настроены по поводу перспектив спроса летом на фоне смягчения ограничений на поездки. В результате многие аналитики улучшают свои ценовые прогнозы. Goldman Sachs Group Inc., в частности, ожидает повышения цен до $80 за баррель.