Испания открывает свои двери всем вакцинированным туристам

«С 7 июня все вакцинированные люди и их семьи будут приветствоваться в нашей стране, Испании, независимо от страны их происхождения», - сказал Санчес на Международной туристической выставке в Мадриде.

Он также объявил, что со следующей недели британским туристам будет разрешено посещать Испанию по выходным.

«Со следующего понедельника, 24 мая, Испания будет рада снова приветствовать британских туристов, позволяя им приезжать без ограничений», - сказал Санчес.

Официальный сайт подтвердил, что для того, чтобы путешествовать гражданам Великобритании даже не придется показывать отрицательный тест на Covid-19.

Великобритания долгое время была крупнейшим источником туристов для Испании, но во время пандемии британским путешественникам разрешалось въезжать в Испанию только для важных визитов.

Великобритания сохранила ограничения для испанских туристов, которые при въезде в страну должны показывать отрицательный тест на Covid-19 и отправляться на карантин.

С понедельника в Испанию смогут приезжать японские туристы и без неотложных на то причин, сообщает Министерство внутренних дел Испании.

Заявление Испании было сделано на следующий день после того, как страны-члены Европейского парламента (ЕП) и Европейского союза (ЕС) договорились о выдаче сертификата ЕС на Covid-19. Соглашение позволит всем людям, живущим в странах ЕС, получить цифровой паспорт здоровья, показывающий статус вакцинации человека, результаты тестов на Covid-19 или доказательства того, что они были инфицированы Covid-19.

В Испании, втором по популярности туристическом направлении после Франции, в 2019 году было зарегистрировано 83,5 миллиона иностранных посетителей. В 2020 году их количество уменьшилось на 77% по сравнению с предыдущим годом.