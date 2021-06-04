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На тартуском Аппаратном заводе пройдет фестиваль уличной еды и музыки

Аппаратный завод Тарту. ФОТО: MartinKosseson

С 9 по 13 июня в здании тартуского Аппаратного завода пройдет фестиваль уличной еды и музыки, пишет ERR.

В этом году фестиваль будет проходить пять дней, но интересных гастрономических и музыкальных впечатлений хватит на каждый день. В центре внимания мероприятия – местные предприятия общественного питания и музыканты.

Действующие в "Аппаратном заводе" рестораны Aparaat, Kolm Tilli, Trikster Tihane представят на фестивале свои специальные предложения, кафе Puhvet, Cruffin и кафе-мороженое Külm позаботятся о сладостях. NAPP удивит выбором закусок, а Sip, RikiTiki и Peninuki позаботятся о напитках. В качестве гостей – Köömen, Keretäis, The Dumpling Truck, Mullika vahvlikäru и Aloha Bowl Foodtruck.

Организаторы отмечают, что посетителем фестиваля рекомендуется носить маски и соблюдать дистанцию.

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