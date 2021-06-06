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Эстонию посетит министр иностранных дел Кипра

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес. ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

В понедельник Эстонию посетит министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес.

Гость встретится с министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, министры обсудят двусторонние отношения, в том числе цифровое сотрудничество, сообщила в субботу BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Министры Христодулидес и Лийметс обсудят также сотрудничество в Европейском союзе, вопросы Восточного партнерства и ситуацию в Беларуси, России и у южных соседей ЕС.

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