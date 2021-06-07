Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию

Об этом сообщил ТАСС представитель ИК-3 перед началом заседания суда, который в понедельник, 7 июня, рассматривает иски Навального к колонии.

"Блогера Навального перевели в покровскую колонию", - заявил представитель учреждения по видеосвязи. Он добавил, что Навальный будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи из колонии.

Задержание и арест Навального

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск по обвинению в многократном нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше". Он был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". 2 февраля суд постановил заменить ему условный срок на реальный.

С середины марта Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. Сторонники оппозиционера 31 марта сообщили, что Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору и предоставить медикаменты.