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В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля

Полицейская машина. ФОТО: Arved Breidaks

Во вторник, 8 июня, в Ида-Вирумаа в деревне Удриа столкнулись два автомобиля, двум водителям понадобилась помощь медиков. 

В 14:30 в деревне Удриа столкнулись Honda CR-V и Subaru Outback. По данным полиции, движение на месте происшествия нарушено.

В ДТП пострадали оба водителя, которым медики скорой оказались помощь на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. 

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