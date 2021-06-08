В Ида-Вирумаа столкнулись два автомобиля
Во вторник, 8 июня, в Ида-Вирумаа в деревне Удриа столкнулись два автомобиля, двум водителям понадобилась помощь медиков.
Во вторник, 8 июня, в Ида-Вирумаа в деревне Удриа столкнулись два автомобиля, двум водителям понадобилась помощь медиков.
В 14:30 в деревне Удриа столкнулись Honda CR-V и Subaru Outback. По данным полиции, движение на месте происшествия нарушено.
В ДТП пострадали оба водителя, которым медики скорой оказались помощь на месте.
Обстоятельства ДТП выясняются.