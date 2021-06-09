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В Таллинне автомобиль сбил ребенка

Пешеходный переход. Фото иллюстративное. ФОТО: Sille Annuk

В среду, 9 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе автомобиль сбил восьмилетнюю девочку.

По предварительным данным, ребенок выбежал на нерегулируемый пешеходный переход у дома на бульваре Сыпрузе, 261 и был сбит автомобилем. Девочку доставили в больницу, сообщает Postimees.

Полиция напоминает, что водитель должен сбросить скорость перед пешеходным переходом, чтобы у него было достаточно времени отреагировать. Также в безопасности должен убедиться и сам пешеход.

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