В Таллинне автомобиль сбил ребенка
В среду, 9 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе автомобиль сбил восьмилетнюю девочку.
В среду, 9 июня, утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Мустамяэ на бульваре Сыпрузе автомобиль сбил восьмилетнюю девочку.
По предварительным данным, ребенок выбежал на нерегулируемый пешеходный переход у дома на бульваре Сыпрузе, 261 и был сбит автомобилем. Девочку доставили в больницу, сообщает Postimees.
Полиция напоминает, что водитель должен сбросить скорость перед пешеходным переходом, чтобы у него было достаточно времени отреагировать. Также в безопасности должен убедиться и сам пешеход.