В Таллинне автомобиль сбил ребенка

По предварительным данным, ребенок выбежал на нерегулируемый пешеходный переход у дома на бульваре Сыпрузе, 261 и был сбит автомобилем. Девочку доставили в больницу, сообщает Postimees .

Полиция напоминает, что водитель должен сбросить скорость перед пешеходным переходом, чтобы у него было достаточно времени отреагировать. Также в безопасности должен убедиться и сам пешеход.