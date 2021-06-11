Видео ⟩ Улицы Риги затопило: мощные дожди надвигаются и на Эстонию

Из-за ливня были затоплены улицы Риги, сообщает Rus.TVNET. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеороликами с рижских дорог.

Одна из пользователей написала, что вот так сегодня около 16:00 выглядела проезжая часть улицы Краста в Риге.

Эта же улица, но уже видео от другого пользователя.

В комментариях под публикациями пользователи шутят и сравнивают Ригу с знаменитым городом Венеция.

А это уже улица Сахарова в 16:45.

Далее улица Лубанас.

Область низкого давления принесет в Эстонию свежего воздуха

Узкая зона повышенного давления, расположившаяся на некоторое время над Эстонией разрушается и со Скандинавии на Балтию начнет распространяться ложбина низкого давления, которая принесет с собой дожди и прохладный воздух. На островах небо постепенно начнут затягивать более плотные облака и пойдет дождь. В то же время на континентальной части формируются мощные кучево-дождевые облака, несущие ливни и грозы. Ближе к вечеру зона осадков будет смещаться с запада в восточном направлении. Днем во многих местах еще будет по-летнему тепло, но после прохождениия холодного фронта воздух станет немного прохладнее.