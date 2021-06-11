Видео ⟩ Улицы Риги затопило: мощные дожди надвигаются и на Эстонию
Сегодня, 11 июня, на территории Латвии, в частности, в столице страны, прошли сильные дожди и грозы. По данным Службы погоды Эстонии, дожди доберутся до нас завтра.
Сегодня, 11 июня, на территории Латвии, в частности, в столице страны, прошли сильные дожди и грозы. По данным Службы погоды Эстонии, дожди доберутся до нас завтра.
Из-за ливня были затоплены улицы Риги, сообщает Rus.TVNET. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями и видеороликами с рижских дорог.
Одна из пользователей написала, что вот так сегодня около 16:00 выглядела проезжая часть улицы Краста в Риге.
Эта же улица, но уже видео от другого пользователя.
В комментариях под публикациями пользователи шутят и сравнивают Ригу с знаменитым городом Венеция.
А это уже улица Сахарова в 16:45.
Далее улица Лубанас.
Область низкого давления принесет в Эстонию свежего воздуха
Узкая зона повышенного давления, расположившаяся на некоторое время над Эстонией разрушается и со Скандинавии на Балтию начнет распространяться ложбина низкого давления, которая принесет с собой дожди и прохладный воздух. На островах небо постепенно начнут затягивать более плотные облака и пойдет дождь. В то же время на континентальной части формируются мощные кучево-дождевые облака, несущие ливни и грозы. Ближе к вечеру зона осадков будет смещаться с запада в восточном направлении. Днем во многих местах еще будет по-летнему тепло, но после прохождениия холодного фронта воздух станет немного прохладнее.
В субботу,12 июня, днем облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, во многих местах гроза и осадки могут быть сильными. Ветер южных направлений 3-9, порывами 12 м/с, при грозе возможны более сильные порывы. Температура воздуха в западной Эстонии 15…21, в центральной и восточной Эстонии 20..25°С.