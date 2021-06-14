Сюрприз: двухкомнатная квартира - не лучший вариант для сдачи внаем, если вы хотите заработать

При сравнении цен аренды и продажи квартир вторичного рынка стоимостью до 100 000 евро, оказывается, что трехкомнатная квартира в Хааберсти окупится за 13 лет и 11 месяцев. «Менее чем через 15 лет окупаются трехкомнатные квартиры в Пыхья-Таллинне и Кесклинне, — объяснил руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — В арендном бизнесе важнее более длительная и стабильная аренда трехкомнатных квартир, поскольку их обычно снимают семейные люди».

К съемным квартирам с более высокими сроками окупаемости также относятся однокомнатные квартиры в Нымме и Пирита и трехкомнатные квартиры в Нымме. «Предположение, что двухкомнатные квартиры являются наиболее востребованными, справедливо как для арендаторов, так и для покупателей», — сказал Саксинг. — Но из-за этого цена покупки становится высокой, а рентабельность снижается. Получается, что солидная двухкомнатная квартира в центре города окупается в среднем за 20 лет».

По словам Саксинга, движение на рынке денег второй пенсионной ступени привело к появлению новых инвесторов, только пробующих свои силы в этом бизнесе. «Для поддержания нашего бизнеса можно было бы сказать: конечно, покупайте все, что только можно, но это было бы неправильно, — сказал Саксинг. — К ожиданиям и рискам необходимо относиться очень реалистично. При наличии одной или двух квартир для сдачи внаем риски очень высоки, так как один плохой арендатор или авария могут свести инвестиции к нулю».

ФОТО: LVM kinnisvara