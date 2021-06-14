ФОТО ⟩ На Мемориале жертвам коммунизма установили новые таблички с именами

В понедельник, в День траура, на Мемориале жертвам коммунизма были установлены новые таблички с именами 250 погибших. Эстонский институт памяти приглашает вас проверить данные членов вашей семьи и других знакомых в электронном мемориале www.memoriaal.ee и поделиться дополнительной информацией, которая поможет вспомнить память жертв.

Мемориальная стена в настоящее время содержит имена более 22 000 жертв коммунизма и более 100 000 личных записей в электронном виде.

«Документы, письма, письменные воспоминания и фотографии, хранящиеся дома, или даже рассказы, которые до сих пор были озвучены в устной форме, часто очень помогают в объяснении судьбы жертв советского режима. Новая информация поможет нам уточнить данные в электронном мемориале и записать имена погибших на мемориальной стене. Мы призываем всех, у кого есть такая информация, связаться с нами», - сказал доктор исторических наук и член правления Эстонского института памяти Меэлис Марипуу.

С момента создания мемориала в Маарьямяэ и открытия электронного мемориала в Интернете с институтом связались сотни людей, которые помогли узнать данные и истории многих репрессированных людей с неизвестной судьбой. Однако судьбы тысяч эстонцев, сведения о которых неполны, еще предстоит выяснить.

На новых табличках с именами, которые были открыты у Мемориала жертвам коммунизма в понедельник в 15.15, указаны имена трех братьев - Мати, Кальо и Калева, которые были депортированы в Сибирь и умерли в младенчестве из-за недоедания, нечеловеческих условий жизни и отсутствия медицинской помощи. Это совершенно новое знание с точки зрения электронного мемориала, потому что информации о детях, погибших в Сибири, очень мало. Благодаря обмену семейными воспоминаниями с институтом, имена детей теперь занесены в мемориал.

Меэлис Марипуу, представитель института, и Веэве Кальме, родственник трех умерших братьев, выступили при открытии табличек с именами. Катрина Мерили Рейманд исполнила на скрипке «Тишины не может быть».

В 16.00 у Эстонского мемориала жертвам коммунизма началась поминальная церемония. С речью выступили президент Керсти Кальюлайд, министр юстиции Марис Лаури, посол Латвийской Республики Раймонд Янсонс, председатель правления Эстонской ассоциации памятников Арнольд Альясте и глава Эстонского студенческого союза Элери Пиллироог. Поминальную молитву произнес архиепископ Урмас Вийльма. Мерле Пальмисте читала стихи.