Фото и видео ⟩ В центре Вильянди горит коммерческое здание

Репортер Sakala Тарво Мадсен, присутствовавший на месте происшествия, cообщил в 19.06, что пламя только что начало выбиваться из-под крыши дома на улице Якобсони, 6.

«Горит как новая, так и старая часть дома», - сказал Мадсен.

Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения Марек Кийк около 19.30 добавил, что некоторых людей вывели из дома, и теперь дом тушат, а окружающие дома защищают от огня, поскольку есть опасность, что пламя начнет распространяться дальше по кварталу, состоящему преимущественно из деревянных домов.

Спасатели получили вызов четвертого уровня, а это значит, что помимо собственных сил Вильяндиского уезда на помощь были отправлены команды из Пярнуского, Ярваского и Тартуского уездов.

Движение на одном из центральных перекрестков Вильянди остановлено из-за пожара, звучат сирены, и по всему городу виднеется большое облако дыма.

«Очень много дыма, людям поблизости, особенно тем, кто живет на улице Таллинна, рекомендуется держать двери и окна закрытыми и не заходить в дым», - сказал Кийк.

В 19.41 пламя уже не было видно, но над домом поднималось большое облако дыма. Для обеспечения водоснабжения спасатели привезли резервуар, который разместили посреди улицы.