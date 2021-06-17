Коробейник: в составе нынешней коалиции никакие шаги по переводу русских школ на эстонский язык обучения невозможны
После образования новой коалиции в январе этого года одной из самых актуальных тем стало русское образование и его будущее. Одна коалиционная партия (центристы) говорит о том, что перевода русских школ на эстонский язык не будет. Другая коалиционная партия (реформисты) периодически напоминает о неизбежности перевода всего образования на эстонский - правда, к 2035 году, пишет Андрей Коробейник.