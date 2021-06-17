Коробейник: в составе нынешней коалиции никакие шаги по переводу русских школ на эстонский язык обучения невозможны

Политики Партии реформ, безусловно, отдают себе отчет в своих действиях. За последние два года они дважды пытались перевести русские школы на эстонский язык из оппозиции, подавая соответствующие законопроекты. А вступив в коалицию с Центристской партией они развернулись на 180 градусов и добровольно согласились с существованием русских школ в Эстонии. Но далеко не каждый избиратель способен оценить такую политическую гибкость - поэтому и премьер-министр Кая Каллас, и министр образования Лийна Керсна регулярно хоронят русские школы, пусть даже только на словах.

Можно создавать рабочие группы, писать стратегии - но к 2035-му году мы вряд ли увидим в политике Каю Каллас или Лийну Керсна, которые сегодня говорят о планах на 14 лет вперед. Мы все знаем, что отказ от русского образования - это один из краеугольных камней программы сегодняшней Партии реформ, но в составе нынешней коалиции никакие шаги по переводу русских школ на эстонский язык обучения невозможны. Для Центристской партии одним из условий при формировании коалиции было сохранение за родителями права выбирать язык обучения своих детей, т.е. сохранение образования на русском языке.

От партнера по коалиции хотелось бы, конечно, видеть более конструктивный подход. В период работы прошлого правительства, где нашими партнерами были «Отечество» и EKRE, последние воздерживались от того, чтобы столь откровенно демонстрировать пренебрежение к позициям партнера и договоренностям. Хотя ни для кого не секрет, что не только реформисты, но и все остальные партии, кроме центристской, выступают за перевод образования на эстонский язык. Разница лишь в том, реформисты и партия «Отечество» хотят, чтобы русские дети учились на эстонском, но в отдельных школах, а соцдемы и «Эстония 200» допускают совместное обучение эстонцев и русских под одной крышей, но на эстонском языке.