Исследование ⟩ Люди больше не верят, что упорный труд ведет к достижению цели

Барометр доверия Эдельмана - исследование, которое проводится в течение 20 лет. В отчете за 2020 год исследование показало тревожный результат: многие люди больше не верят, что тяжелый труд может помочь им жить лучше.

Несмотря на хорошие экономические показатели последних лет, большинство людей в развитых странах не верят, что через пять лет их уровень жизни будет выше, чем сегодня. Это означает, что экономический рост больше не вызывает доверия на развитых рынках, говорится в отчете.

«Мы живем в парадоксе доверия, — сказал гендиректор Edelman Ричард Эдельман. — С тех пор, как мы начали измерять доверие 20 лет назад, экономический рост способствовал доверию. В настоящее время эта тенденция сохраняется в Азии и на Ближнем Востоке, но уже не на развитых рынках, где неравенство доходов в настоящее время является основным фактором».

56 процентов опрошенного населения мира заявили, что капитализм в его нынешней форме приносит миру больше вреда, чем пользы.

Большинство работающих в мире людей (83 процента) обеспокоены потерей работы из-за автоматизации, падения экономики, отсутствия обучения, дешевой иностранной конкуренции, иммиграции или экономики совместного потребления.

Почти две трети людей считают, что темп технологических изменений слишком быстрый.

По словам Эдельмана, исследование также выявило растущую «пропасть в доверии» между элитой и остальным населением, что, как считается, связано с неравенством доходов.