Швеция победила Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти

Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. В первом тайме зрители не увидели голов.

Шведская команда имела заметное преимущество над соперником на протяжении всех 90 минут игры. Однако единственный гол в матче был забит со стандартного положения. Эмиль Форсберг реализовал пенальти за 15 минут до финального свистка.

Швеция благодаря победе набрала четыре очка и вышла на первое место в группе E. У словаков на одно очко меньше, команда располагается на второй позиции.