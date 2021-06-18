Швеция победила Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти
Сборная Швеции обыграла Словакию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Сборная Швеции обыграла Словакию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. В первом тайме зрители не увидели голов.
Шведская команда имела заметное преимущество над соперником на протяжении всех 90 минут игры. Однако единственный гол в матче был забит со стандартного положения. Эмиль Форсберг реализовал пенальти за 15 минут до финального свистка.
Швеция благодаря победе набрала четыре очка и вышла на первое место в группе E. У словаков на одно очко меньше, команда располагается на второй позиции.
Сборная Швеции в заключительном туре группового этапа 23 июня сыграет с Польшей. Словакия в тот же день встретится с Испанией. Турнир завершится 11 июля.