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  • Швеция победила Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти

Швеция победила Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. В первом тайме зрители не увидели голов.

Шведская команда имела заметное преимущество над соперником на протяжении всех 90 минут игры. Однако единственный гол в матче был забит со стандартного положения.  Эмиль Форсберг реализовал пенальти за 15 минут до финального свистка.

Швеция благодаря победе набрала четыре очка и вышла на первое место в группе E. У словаков на одно очко меньше, команда располагается на второй позиции.

Сборная Швеции в заключительном туре группового этапа 23 июня сыграет с Польшей. Словакия в тот же день встретится с Испанией. Турнир завершится 11 июля.

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