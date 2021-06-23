Из-за грозы многие деревья и ветки разлетелись по проезжим частям

«Особое внимание следует уделять небольшим дорогам, где движение иногда полностью перекрывается. Мы просим участников дорожного движения быть осторожными», - отметили в Департаменте.

В Спасательном департаменте добавили, что гроза особенно затронула регион Ляэнемский уезд. «Много деревьев упало как на дороги, так и на дома. Из-за обилия вызовов спасателям может потребоваться больше времени, чем обычно. Будьте осторожны и наберитесь терпения», - отмечают спасатели в среду днем.