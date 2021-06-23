Вакцину Moderna против Covid-19 переименовали
Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщает, что у вакцины против Covid-19, разработанной компанией Moderna, теперь новое название - Spikevax.
Государственное агентство лекарств (ZVA) сообщает, что у вакцины против Covid-19, разработанной компанией Moderna, теперь новое название - Spikevax.
Изменение названия вакцины - инициатива производителя. Компания обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EZA) с просьбой изменить название вакцины. EZA оценило данное предложение и дало добро. В результате изменилось только название вакцины, но не ее состав.
Прежнее название вакцины Moderna против Covid-19 - дисперсия COVID-19 Vaccine Moderna для инъекций.