Фото ⟩ Веселые праздники у МуПо: поваленные деревья, женская драка и паприка по-французски

Патрулирующие пляжи Штрооми на квадроциклах инспекторы вдруг стали передавать сообщения, что люди в панике бегут с пляжа. Первый звонок о сломанном и упавшем дереве поступил в 13:24. Последующие звонки приходили с интервалом в несколько минут: поваленные и мешающие проезду деревья и столбы; черепица с крыш зданий в Старом городе повредила три люксовых автомобиля; большая ель повредила забор детсада, домик для игр и качели; мужчина сообщил, что срубит березу, опасно нависшую над детским бассейном в саду. За несколько часов было получено более 40 звонков о повреждениях, вызванных ураганом.

23 июня. ФОТО: Meeli Hunt

Но люди времени даром не теряли. Буквально через несколько часов после шторма патруль уже снова начал разбираться с людьми, которые разожгли костры в лесу Штрооми, слух которых, вероятно, настолько пострадал от алкоголя, что их музыка играла на максимальной громкости. Одна компания даже попросила у патрульных сделать фото — ребенка посадили на капот квадроцикла рядом с инспектором и сделали фото на телефон.

23 июня ФОТО: Mupo.

Вечером праздники зашли так далеко, что патрульные пляжа были вынуждены разнимать дерущихся женщин. Высокого роста инспектор Маргус был вынужден держать руки тучной женщины, чтобы та не продолжала неравный бой с другой дамой. После долгого и громкого обмена «любезностями» женщины помирились и посмеялись над причинами драки. Тучная женщина пообещала вернуться домой, но вторая женщина уговорила ее остаться.

23 июня ФОТО: Mupo

Следующий инцидент произошел в районе порта: выпивший молодой человек внезапно упал посреди дороги. Встревоженная компания вызвала скорую. Причина оказалась более серьезной, чем просто чрезмерное употребление алкоголя. Молодой человек оказался болен диабетом, но забыл сделать себе укол необходимого лекарства. Надо было срочно дать юноше сладкое, но кроме бутылки с водой ни у кого больше ничего не было. Патруль МуПо стал останавливать машины и спрашивать помощи. В какой-то момент удалось добыть батончик Twix у водителя грузовика. Когда юноша съел половину, то уже смог начать реагировать на вопросы инспектора, к счастью, к этому моменту успела подъехать и скорая помощь.