Попов: мы не можем на всякий случай закрыть все границы

Попов: мы не можем на всякий случай закрыть все границыУйду ли в политику? Нужно передохнуть и подумать!
- Не нужно перегибать палку в страхе перед третьей волной
- Будем следить за ситуацией в РФ, тестировать приезжающих
- Мы готовы к вакцинации на предприятиях и в дачных районах
- Задача – избавить страну от 3-й волны, только бы не мешали
- Пока не объявляю об уходе в политику. Нужно передохнуть и ...
У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии?