Попов: мы не можем на всякий случай закрыть все границы

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Выдержки из беседы:

– В России, Британии, Израиле и Португалии наблюдается резкий рост заболевания. Не рано ли расслабилась Эстония?

– Время покажет, рано ли или нет. Чрезмерно реагировать в условиях, когда количество заболевших прогрессивно снижается, не стоит.

– При этом большинство завозных случаев в Эстонии – из России. Да и в Финляндию из Петербурга вернулось 140 болельщиков с коронавирусом. Не настораживающая ли это тенденция?

– Так и есть. Тем более, что у наших соседей на востоке распространен в основном дельта-штамм – достаточно неприятный, отличающийся высоким уровнем заразности. И в данном случае вакцины менее эффективны в отношении риска заболеть. Так что нужно быть предельно осторожными и следить за ситуацией.

– Что предпринимает Эстония в связи с ситуацией на границе с Россией?

– Необходимо обсуждать варианты обязательного тестирования всех приезжающих из-за границы (в том числе вакцинированных и переболевших – прим. ред.), чтобы точно знать, что нам привозят. Речь идет обо всех странах с серьезным уровнем заболеваемости.

Посмотрим, что решит правительство. Знаю, что эта тема будет так или иначе обсуждаться. И, скорее всего, сегодняшний день покажет результаты этого обсуждения.

– Не проспит ли ситуацию Департамент здоровья?

– Мне трудно сказать, что происходит в Департаменте здоровья. Я там не работаю. Сейчас везде время отпусков, коронадетективы тоже должны отдыхать. В любом случае эпидемиологи готовы к этой работе.

– Насколько большие надежды вы возлагаете на вакцинацию в торговых центрах Ида-Вирумаа?

– Надеюсь, что это перспективная ветвь вакцинации. И это только одна из возможностей. Мы бы хотели прийти навстречу людям – туда, где имеется большее скопление людей.

– В Ида-Вирумаа привито менее 30% населения. Торговые центры исправят ситуацию?

– Такой вид вакцинации направлен на более активную часть населения. Мы проводим эксперименты и делаем пилотные проекты. Цель – иммунизация 70% населения.

– Когда мы таких цифр достигнем? Очевидно, что мы отстаем от средних показателей по Европе…

– В какой-то степени отстаем. 70% – это в идеале.

Мы будем довольны и результатом 60+ по привитым, если он будет достигнут к концу августа.

– Вы сами-то в это верите?

– Я достаточно оптимистично смотрю на эту ситуацию. Вакцинационные центры будут работать до конца августа. 2437 человек было привито первым уколом только за вчерашний день. Процесс идет постоянно…

– …но очень медленно. Такое ощущение, что Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее обгонит…