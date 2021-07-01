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  • Попов: мы не можем на всякий случай закрыть все границы
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Попов: мы не можем на всякий случай закрыть все границы
Уйду ли в политику? Нужно передохнуть и подумать!

  • Не нужно перегибать палку в страхе перед третьей волной
  • Будем следить за ситуацией в РФ, тестировать приезжающих
  • Мы готовы к вакцинации на предприятиях и в дачных районах
  • Задача – избавить страну от 3-й волны, только бы не мешали
  • Пока не объявляю об уходе в политику. Нужно передохнуть и ...

У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Выдержки из беседы:

– В России, Британии, Израиле и Португалии наблюдается резкий рост заболевания. Не рано ли расслабилась Эстония?

– Время покажет, рано ли или нет. Чрезмерно реагировать в условиях, когда количество заболевших прогрессивно снижается, не стоит.

– При этом большинство завозных случаев в Эстонии – из России. Да и в Финляндию из Петербурга вернулось 140 болельщиков с коронавирусом. Не настораживающая ли это тенденция?

– Так и есть. Тем более, что у наших соседей на востоке распространен в основном дельта-штамм – достаточно неприятный, отличающийся высоким уровнем заразности. И в данном случае вакцины менее эффективны в отношении риска заболеть. Так что нужно быть предельно осторожными и следить за ситуацией.

– Что предпринимает Эстония в связи с ситуацией на границе с Россией?

– Необходимо обсуждать варианты обязательного тестирования всех приезжающих из-за границы (в том числе вакцинированных и переболевших – прим. ред.), чтобы точно знать, что нам привозят. Речь идет обо всех странах с серьезным уровнем заболеваемости.

Посмотрим, что решит правительство. Знаю, что эта тема будет так или иначе обсуждаться. И, скорее всего, сегодняшний день покажет результаты этого обсуждения.

– Не проспит ли ситуацию Департамент здоровья?

– Мне трудно сказать, что происходит в Департаменте здоровья. Я там не работаю. Сейчас везде время отпусков, коронадетективы тоже должны отдыхать. В любом случае эпидемиологи готовы к этой работе.

– Насколько большие надежды вы возлагаете на вакцинацию в торговых центрах Ида-Вирумаа?

– Надеюсь, что это перспективная ветвь вакцинации. И это только одна из возможностей. Мы бы хотели прийти навстречу людям – туда, где имеется большее скопление людей.

– В Ида-Вирумаа привито менее 30% населения. Торговые центры исправят ситуацию?

– Такой вид вакцинации направлен на более активную часть населения. Мы проводим эксперименты и делаем пилотные проекты. Цель – иммунизация 70% населения.

– Когда мы таких цифр достигнем? Очевидно, что мы отстаем от средних показателей по Европе…

– В какой-то степени отстаем. 70% – это в идеале.

Мы будем довольны и результатом 60+ по привитым, если он будет достигнут к концу августа.

3

– Вы сами-то в это верите?

– Я достаточно оптимистично смотрю на эту ситуацию. Вакцинационные центры будут работать до конца августа. 2437 человек было привито первым уколом только за вчерашний день. Процесс идет постоянно…

– …но очень медленно. Такое ощущение, что Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее обгонит…

– Мы всё предвидели уже 17 мая, когда начинали процесс массовой вакцинации. Было очевидно, что поначалу будут очереди и дефицит вакцины, но потом придут времена отпусков и активность начнет снижаться. К сожалению, такова реальность.

Если бы мы могли начать массовую вакцинацию раньше, возможно, смогли получить более высокие результаты.

3

– С 1 июля, по сути, полностью открываются путешествия внутри ЕС. В Португалии уже начался рост заболеваемости. Может ли это спровоцировать вспышку в Европе?

– Мы знаем эти риски, но не должны перегибать палку. Люди устали от пандемии и хотят вздохнуть свободной грудью без маски.

Глядя на то, что происходит в Португалии, Великобритании и России, мы не можем говорить о том, что давайте закроем на всякий случай наши границы, чтобы вирус не пробрался.

3

– Вы уверены, что Эстонию не настигнет третья волна к концу лета? Не придется ли нам хвататься потом за голову и думать, как не допустить закрытия школ?

– Ничего невозможно гарантировать на 100%, учитывая то, что новые штаммы ведут себя достаточно агрессивно – вне зависимости от температурных показателей на улице. Возможно, этому способствует и система кондиционирования.

– Были ли допущены какие-то упущения, приведшие к заметному снижению темпов вакцинации?

– У нас были праздники. Невозможно было вакцинировать людей, которые разъехались по всей стране. Приоритеты были другими и у тех, кто должен был вакцинировать. Люди отдыхали. Сейчас начинаются отпуска у медиков.

Мы пытались связываться с предприятиями и выезжать на производства. Вакцинацией было охвачено более ста предприятий. Сейчас, увы, многие в коллективных отпусках.

– СМИ обрушились с жесткой критикой на министра Кийка из-за проблем с вакцинацией. Это справедливо или нет?

– Не люблю искать правых и виноватых. Лучше просто возникающие проблемы решать.

Вчера на встрече в Нарве мы обсуждали создание штаба по вакцинации и, возможно, мобильных бригад, которые бы выезжали на квартиры или в дачные районы.

3

– Так справедливо ли критикуют Кийка?

– Разумеется, в процессе вакцинации были моменты, которые можно было лучше продумать. Прежде всего я имею в виду проблемы, связанные с регистрацией через систему дигитальной регистратуры. Возможно, можно было бы создать за полгода две параллельные системы.

– Должен ли кто-то отвечать за оттаявшие во время праздников холодильники, в которых пропало почти 100 000 доз вакцины и лекарства от коронавируса?

– Мне трудно сказать, что там точно произошло. Это техническая проблема или человеческий фактор? В любом случае нанесен ущерб, в том числе финансовый (исчисляется в миллионахприм.ред.). Обычно в такой ситуации кто-то на себя берет ответственность. Нужно выяснить обстоятельства и сделать выводы.

– Многие страны уже планируют ревакцинацию, а Эстония все еще ждет какой-то отмашки. От кого и доколе?

– Ждем отмашки от производителей вакцины.

– Вы утверждали, что вакцины достаточно. Почему не приступить к ревакцинации?

– Сейчас говорится о том, что ревакцинацию можно откладывать до года. Через полгода нужно вакцинировать переболевших. О ревакцинации привитых будем думать начиная с января.

– Есть информация, что нет единого решения на уровне Брюсселя. Это действительно так?

– Действительно так.

– Мы сами не можем решить, когда начать ревакцинацию?

– Это зависит от Европейского агентства по лекарственным препаратам.

– Как вы считаете, что для Эстонии важнее в данный момент: инициировать налоговые дебаты или завершить вакцинацию?

– Как участник массовой вакцинации я бы посоветовал подумать о налогах, оставив тему вакцинации в покое.

Чем меньше будет политического давления и нервной возни вокруг этой системы, тем лучше.

3

Позвольте нам спокойно дальше вакцинировать людей!

Паровоз вакцинации запущен и должен идти дальше. Уверяю, что наша главная задача – избавить страну от третьей волны.

3

– Когда вы объявите о своем решении уйти в политику?

– Я не буду пока этого делать. Однозначно!

– Ждите анонса! А с кем вы пойдете на выборы – уже решили?

– Я не собираюсь вступать в партии.

– Можно не вступать, но баллотироваться…

– Сейчас я хочу немного отдохнуть, со следующей недели я в отпуске. У меня будет возможность передать свои полномочия по организации массовой вакцинации моеому коллеге. Мне нужно собраться с мыслями и подумать.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: третья волна COVID-19 уже у границ? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues ФОТО: Gert Tali
  • В России, Британии, Израиле и Португалии наблюдается значительный рост заболевания. Не рано ли расслабилась Эстония?
  • Что предпринимается в связи с ситуацией на границе с Россией?
  • С 1 июля, по сути, полностью открываются путешествия внутри ЕС. Может ли это спровоцировать рост заболевания?
  • Как не допустить закрытия школ осенью?
  • Почему снижаются темпы вакцинации? Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее обгонит?
  • Должен ли кто-то отвечать за растаявшие во время праздников холодильники, в которых пропало почти 100 000 доз вакцины?
  • В Нарве привито всего 30% населения. Спасет ли ситуацию вакцинация в торговых центрах?
  • Многие страны уже планируют ревакцинацию, а Эстония все еще ждет какой-то отмашки. От кого и доколе?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ iBlues 

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