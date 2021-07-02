Фото ⟩ Дерзкий вор на самокате обчистил кассу популярного спорт-бара
Популярный тартуский спорт-бар Lucky Loore 30 июня сообщил в Facebook, что в дни июньских праздников их посетил человек, опустошивший кассу, пишет Elu24.
Популярный тартуский спорт-бар Lucky Loore 30 июня сообщил в Facebook, что в дни июньских праздников их посетил человек, опустошивший кассу, пишет Elu24.
Lucky Loore уже дважды становился жертвой вандалов. В декабре один джентльмен очень переживал, что ему не достался главный приз в розыгрыше автомобиля и пнул призовую машину ногой. А на Иванов день спорт-бар посетил другой персонаж, решивший обчистить кассу.
На видео камеры, установленной в спортбаре видно, что вор - молодой человек, заехавший в заведение прямо на самокате.
«Мы узнали, что, вероятно, тот же человек совершил кражу в одном из таллиннских мест общепита, и это также дошло до полиции», - сказал Elu24 член правления спорт-бара Тиммо Кууск. Человек, который сообщил, что, вероятно, знает, кто вор, попросил сохранить анонимность.
Кууск заявил, что во время праздников они были закрыты на два дня и что открыть кассу без присмотра несложно. По его словам, финансовый ущерб был невелик, но к случаю все же относятся серьезно.
В комментариях люди задавались вопросом, откуда у вора такой легкий доступ к кассовому аппарату. «Сегодняшние воры на удивление изобретательны! Мы не можем опубликовать метод этого конкретного человека, но к настоящему времени такая возможность ликвидирована», - написал Lucky Loore в Facebook.