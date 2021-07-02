Белоруссия закрывает границу с Украиной

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

В Госпогранслужбе Украины в комментарии РБК-Украина заявили, что не получали информации от Белоруссии о намерении закрыть границу с Украиной.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.