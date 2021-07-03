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  • 35 лет назад в Эстонии открылось первое частное предприятие на всем советском пространстве

35 лет назад в Эстонии открылось первое частное предприятие на всем советском пространстве

Видеосалон был новинкой для СССР ФОТО: Alexandre Graschenkov

35 лет назад, летом 1986 года, Эльмар Лепп и его партнер Энн Кальюмяэ открыли первое частное кафе в Пярну. Это был детский видеоcалон в пляжном комплексе, где показывали мультики и предлагали мороженое и кофе. Те, кому сегодня за 40, помнят, что это было захватывающее, необычное место, где впервые можно было одновременно смотреть зарубежные мультфильмы и потягивать коктейль из мороженого, пишет Pärnu Postimees.

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Если создание нового кафе сейчас - повседневное явление, то в советских условиях это было редкостью, тем более что оно не было государственным учреждением.

«Никаким бизнесом заниматься было нельзя, это было наказуемо», - говорит Лепп.

В видеосалоне показывали 12-18 мультфильмов, вроде «Том и Джерри» или «Ну, погоди!» Каждый час начинался новый сеанс, билет стоил 50 копеек. Вечерняя программа для взрослых предлагалась с 19 часов.

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