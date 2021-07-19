Видеоинтервью ⟩ Безработица в Эстонии: бум на рынке труда и грядущая третья волна коронавируса

По словам пресс-секретаря Кассы по безработице Екатерины Калиничевой, коронавирус внес свои изменения и в эстонский рынок труда, но, по статистике, эти изменения оказались очень незначительными.

«Когда было чрезвычайное положение, когда закрывались заведения, естественно происходили сокращения, люди приходили к нам и вставали на учет. Самый большой рост безработицы был в первую волну, в марте-апреле 2020 года, когда непонятно было, что произойдет дальше. Во время второй волны работодатели уже знали, что нужно просто переждать этот период, что они получат помощь от государства и возмещение заработной платы от Кассы по безработице. Сейчас мы уже видим, что летом, как и в прошлом году, рынок труда оживляется, предложений работы много, и даже ощущается нехватка рабочей силы», - отмечает Калиничева.

На учете в Кассе по безработице на сегодняшний день около 50 000 человек, ставка безработицы составляет 7,6%. Предложений работы, особенно в секторе обслуживания, очень много, но работодатели жалуются, что найти работников сложно. Почему?

«Да, у нас есть люди, которые ищут работу в секторе обслуживания, но ожидания людей к работе и то, что предлагают работодатели, наверное, не совпадают. К тому же многие люди, оставшиеся без работы и стоящие у нас на учете, используют это время, чтобы пойти на курсы, приобрести новые навыки, и, может быть, ждут каких-то хороших предложений», - говорит пресс-секретарь.

В последнее время много внимания в СМИ уделяется молодым людям, которым стало еще труднее найти сезонную работу на лето.

«Зарегистрироваться в качестве безработного можно начиная с 16 лет. Молодые люди встают на учет в Кассе по безработице, во-первых, чтобы искать работу, а во-вторых, чтобы получить какие-то навыки или профессию. Раньше мы даже проводили отдельные молодежные ярмарки, где предлагали сезонную работу именно молодым людям, - рассказывает Калиничева. - Так как весной из-за коронакризиса было всё закрыто, многие люди, которые, может быть, раньше и не пошли бы на сезонную работу, уже были готовы согласиться на нее летом.

В этом году молодежная ярмарка все равно состоялась, но в онлайн-формате. Молодые люди пообщались с работодателями, и сейчас мы видим, что есть те, кто все-таки нашел работу. Более того, у Кассы по безработице есть такая услуга как «Мое первое рабочее место» - это для молодых людей до 27 лет. Если у них нет опыта работы, нет образования, и работодатель возьмет их на работу, мы в течение полугода оплачиваем, если не ошибаюсь, половину его зарплаты. И в течение двух лет мы готовы оплатить обучение этого работника на сумму до 2500 евро».