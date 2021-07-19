Видеоинтервью ⟩ Безработица в Эстонии: бум на рынке труда и грядущая третья волна коронавируса
- Почему сектор обслуживания не может найти работников, если желающих много
- Какие профессии стали более востребованными, а какие - менее
- Какие варианты на рынке труда есть у молодежи
- Что будет делать Касса по безработице в случае третьей волны коронавируса
После второй волны коронавируса в Эстонии на рынке труда оказалось даже больше предложений о работе, чем до появления коронавируса. А на горизонте маячит третья волна. Чего сейчас ждут работодатели от работников, какие профессии стали более востребованными именно вследствие коронавируса и что будет делать Касса по безработице, когда начнется новая волна сокращений?