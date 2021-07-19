В Вируской тюрьме 12 заключенных по-прежнему отказываются от пищи
В Вируской тюрьме 12 заключенных по-прежнему отказываются от тюремной пищи, они делают это с конца мая.
В Вируской тюрьме 12 заключенных по-прежнему отказываются от тюремной пищи, они делают это с конца мая.
С 27 мая 12 заключенных Вируской тюрьмы отказываются от горячего питания, объясняя это тем, что их не устраивает раздающий еду заключенный. Поначалу от тюремного питания отказывались 20 заключенных.
Отказывающиеся от тюремного питания заключенные могут покупать еду в тюремном магазине.