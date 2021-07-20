В Германии подсчитывают колоссальный ущерб от наводнения

Только на железной дороге он составляет порядка 1,3 млн евро, сообщает издание Bild во вторник, 20 июля, со ссылкой на внутренние оценки министерства. Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие вокзалы.

Дорогам и автомагистралям был нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии необходимо как можно скорее восстановить мосты, железные дороги, автомагистрали и вышки сотовой связи, пишет издание. Согласно документу министерства, в кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов. Кроме того для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения вспомогательные мосты намерен возвести концерн Deutsche Bahn.