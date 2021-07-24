Потерялась в чужом городе: полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины

Сегодня, 24 июля, утром в Центр тревоги обратился обеспокоенный член семьи, по словам которого, Хелле вчера вечером покинула дом своего родственника на улице Яама в Пыльва и ушла в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей были переданы всем местным полицейским патрулям. Стражи порядка собрали информацию у близких дамы и проверили места, куда Хелле могла направиться, но, к сожалению, ее до сих пор не нашли. В последний раз Хелле видели сегодня в семь часов утра у домов на улице Яама в Пыльва.

Рост Хелле 168 см, у нее седые волосы, на ней были черные брюки, серая футболка и кроссовки. Из-за своего состояния здоровья она не может адекватно воспринимать окружающий мир и город Пыльва для нее чужой.