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Министерство образования Эстонии разрешило открыть три новых частных школы

Учебный класс. Иллюстративное фото. ФОТО: MEELIS MEILBAUM/ VIRUMAA TEATAJA

Министерство образования Эстонии получило в этом году три ходатайства об открытии школы: все три заявления были удовлетворены, пишет портал Rus.ERR.

В новом учебном году откроются три частных школы: Хийумааская свободная школа, Пярнуская христианская частная школа и Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

По словам представителя министерства Хилле Воолайд, в Эстонии 527 школ, из них 67 – частные. Все школы вправе составлять свои учебные программы, но они должны соответствовать государственной.

В сфере образования произойдут и другие перемены: например, Табасалуская, Курессаареская и Сааремааская общие гимназии станут основными школами, а также откроются две государственных гимназии - в Табасалу и на Сааремаа.

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