Министерство образования Эстонии разрешило открыть три новых частных школы
Министерство образования Эстонии получило в этом году три ходатайства об открытии школы: все три заявления были удовлетворены, пишет портал Rus.ERR.
Министерство образования Эстонии получило в этом году три ходатайства об открытии школы: все три заявления были удовлетворены, пишет портал Rus.ERR.
В новом учебном году откроются три частных школы: Хийумааская свободная школа, Пярнуская христианская частная школа и Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
По словам представителя министерства Хилле Воолайд, в Эстонии 527 школ, из них 67 – частные. Все школы вправе составлять свои учебные программы, но они должны соответствовать государственной.
В сфере образования произойдут и другие перемены: например, Табасалуская, Курессаареская и Сааремааская общие гимназии станут основными школами, а также откроются две государственных гимназии - в Табасалу и на Сааремаа.