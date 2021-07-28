Министерство образования Эстонии разрешило открыть три новых частных школы

В новом учебном году откроются три частных школы: Хийумааская свободная школа, Пярнуская христианская частная школа и Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

По словам представителя министерства Хилле Воолайд, в Эстонии 527 школ, из них 67 – частные. Все школы вправе составлять свои учебные программы, но они должны соответствовать государственной.