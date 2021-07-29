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Фото ⟩ На аукцион выставлен дом на колесах Тома Хэнкса

Том Хэнкс. ФОТО: Eric Gaillard/Scanpix

Актер Том Хэнкс выставил на аукцион свой старый верный караван, который был ему настоящим домом во время съемок многих фильмов, передает Specter.

Это кемпер Airstream 1992 года, который высоко ценится за его алюминиевый корпус, сообщил The Drive.

Хэнкс отдыхал в своем верном караване на съемках нескольких своих знаменитых фильмов, о которых новому владельцу будут напоминать наклейки на стенах, дверях и окнах дома на колесах. Например, актер ночевал здесь во время съемок своего фильма 1993 года «Неспящие в Сиэтле», хита 1994 года «Форрест Гамп», а также фильма 2017 года «Сфера».

Дом на колесах Тома Хэнкса. ФОТО: Bonhams

«Я купил его в те времена, когда фильмы снимались долго. Мне слишком долго пришлось жить в обычных караванах с уродливым декором и неудобной мебелью, поэтому решил купить совершенно новый караван и оформить его интерьер по моему вкусу», — сказал Том Хэнкс.

Дом на колесах Тома Хэнкса. ФОТО: Bonhams

Караван актера от начала до конца декорирован по его собственному желанию - в первозданном виде остались только кухня и ванная. В доме на колесах Хэнкса удобная кровать, гостиная с диваном и деревянными шкафами и даже электрический камин. На одном из кондиционеров красуется автограф актера.

Кемпер планируют продать на аукционе за 150-250 000 долларов. 

Остальные фотографии и само объявление находятся ЗДЕСЬ.

Дом на колесах Тома Хэнкса. ФОТО: Bonhams

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