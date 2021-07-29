Фото ⟩ На аукцион выставлен дом на колесах Тома Хэнкса

Это кемпер Airstream 1992 года, который высоко ценится за его алюминиевый корпус, сообщил The Drive.

Хэнкс отдыхал в своем верном караване на съемках нескольких своих знаменитых фильмов, о которых новому владельцу будут напоминать наклейки на стенах, дверях и окнах дома на колесах. Например, актер ночевал здесь во время съемок своего фильма 1993 года «Неспящие в Сиэтле», хита 1994 года «Форрест Гамп», а также фильма 2017 года «Сфера».

Дом на колесах Тома Хэнкса. ФОТО: Bonhams

«Я купил его в те времена, когда фильмы снимались долго. Мне слишком долго пришлось жить в обычных караванах с уродливым декором и неудобной мебелью, поэтому решил купить совершенно новый караван и оформить его интерьер по моему вкусу», — сказал Том Хэнкс.

Дом на колесах Тома Хэнкса. ФОТО: Bonhams

Караван актера от начала до конца декорирован по его собственному желанию - в первозданном виде остались только кухня и ванная. В доме на колесах Хэнкса удобная кровать, гостиная с диваном и деревянными шкафами и даже электрический камин. На одном из кондиционеров красуется автограф актера.

Кемпер планируют продать на аукционе за 150-250 000 долларов.

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