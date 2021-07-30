В Берлине четыре человека пострадали в перестрелке
В Берлине в районе Веддинг произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные полиции и пожарной службы.
В Берлине в районе Веддинг произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные полиции и пожарной службы.
Ранены трое мужчин и одна женщина. Им оказали помощь на месте, а затем увезли в больницу.
В связи со случившимся проводится широкомасштабная полицейская операция с участием пожарных.
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