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В Берлине четыре человека пострадали в перестрелке

Фото иллюстративное. ФОТО: Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

В Берлине в районе Веддинг произошла стрельба, есть пострадавшие, сообщает газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные полиции и пожарной службы.

Ранены трое мужчин и одна женщина. Им оказали помощь на месте, а затем увезли в больницу.

В связи со случившимся проводится широкомасштабная полицейская операция с участием пожарных.

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