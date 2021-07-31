Персона недели ⟩ Катрина Лехис: увидев Яо Мина, я почувствовала себя гномом

Если после 13-летнего перерыва в списке героев спорта Эстонии появляется новый олимпийский чемпион, то нет никаких сомнений в том, что персоной недели может быть только он. Но что делать, если появятся четыре олимпийских чемпиона? Несомненно, все члены команды, выигравшие олимпийское золото, заслуживают того, чтобы о них писали. Но ярче всех выделилась 26-летняя Катрина Лехис.