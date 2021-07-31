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  • Катрина Лехис: увидев Яо Мина, я почувствовала себя гномом

Персона недели ⟩ Катрина Лехис: увидев Яо Мина, я почувствовала себя гномом

Катрина Лехис, олимпийская чемпионка Токио. ФОТО: Mihkel Maripuu

Катрина Лехис, выигравшая олимпийское золото, говорит, что на достигнутом не остановится — ей не хватает Кубка мира и индивидуального олимпийского золота, пишет Postimees

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Если после 13-летнего перерыва в списке героев спорта Эстонии появляется новый олимпийский чемпион, то нет никаких сомнений в том, что персоной недели может быть только он. Но что делать, если появятся четыре олимпийских чемпиона? Несомненно, все члены команды, выигравшие олимпийское золото, заслуживают того, чтобы о них писали. Но ярче всех выделилась 26-летняя Катрина Лехис.

Именно она провела мини-матч финальной встречи на глазах у сотен тысяч эстонцев и, не теряя хладнокровия, принесла золото на Родину. Ее индивидуальная бронзовая медаль, завоеванная несколькими днями ранее, также не осталась незамеченной.

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