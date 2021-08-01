Минюст США: российские хакеры атаковали прокуратуру

По данным Министерства юстиции, 80 процентов учетных записей электронной почты Microsoft сотрудников четырех прокуратур Нью-Йорка были взломаны.

В заявлении министерства в пятницу говорится, что, по его мнению, учетные записи электронной почты подверглись атаке в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Эти временные рамки важны, потому что кибератака SolarWinds, которая атаковала десятки частных компаний и аналитических центров, а также правительственные учреждения США, была обнаружена и объявлена ​​в середине декабря.

В ответ на атаку SolarWinds и вмешательство в президентские выборы 2020 года администрация президента Джо Байдена объявила о санкциях, включая высылку российских дипломатов. Россия отрицает любые кибератаки.

В январе администрация судов США подтвердила, что они также подверглись нападению, что дало хакерам SolarWinds еще одну точку доступа для кражи конфиденциальной информации, такой как коммерческие секреты, объекты разведки, отзывы о разоблачителях и ордера на арест.

Нападениям подверглись несколько крупных прокуратур: восточные прокуратуры в Лос-Анджелесе, Майами, Вашингтоне и Вирджинии.

Сотрудники этих учреждений занимаются самыми важными делами в стране.

По данным министерства, жертвы были проинформированы об инциденте и сейчас идут работы по уменьшению организационных рисков, рисков безопасности и конфиденциальности, связанных со взломом.

В министерстве не уточнили, какая информация была украдена и какое влияние такая атака могла иметь на продолжающиеся судебные процессы.

Члены Конгресса США выразили возмущение тем, что администрация Байдена не поделилась дополнительной информацией о последствиях кибератаки SolarWinds.