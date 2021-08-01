Минюст США: российские хакеры атаковали прокуратуру
Российские хакеры, стоящие за кибератакой SolarWinds, взломали учетные записи электронной почты прокуроров США, пишет Postimees.
Российские хакеры, стоящие за кибератакой SolarWinds, взломали учетные записи электронной почты прокуроров США, пишет Postimees.
По данным Министерства юстиции, 80 процентов учетных записей электронной почты Microsoft сотрудников четырех прокуратур Нью-Йорка были взломаны.
В заявлении министерства в пятницу говорится, что, по его мнению, учетные записи электронной почты подверглись атаке в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Эти временные рамки важны, потому что кибератака SolarWinds, которая атаковала десятки частных компаний и аналитических центров, а также правительственные учреждения США, была обнаружена и объявлена в середине декабря.
В ответ на атаку SolarWinds и вмешательство в президентские выборы 2020 года администрация президента Джо Байдена объявила о санкциях, включая высылку российских дипломатов. Россия отрицает любые кибератаки.
В январе администрация судов США подтвердила, что они также подверглись нападению, что дало хакерам SolarWinds еще одну точку доступа для кражи конфиденциальной информации, такой как коммерческие секреты, объекты разведки, отзывы о разоблачителях и ордера на арест.
Нападениям подверглись несколько крупных прокуратур: восточные прокуратуры в Лос-Анджелесе, Майами, Вашингтоне и Вирджинии.
Сотрудники этих учреждений занимаются самыми важными делами в стране.
По данным министерства, жертвы были проинформированы об инциденте и сейчас идут работы по уменьшению организационных рисков, рисков безопасности и конфиденциальности, связанных со взломом.
В министерстве не уточнили, какая информация была украдена и какое влияние такая атака могла иметь на продолжающиеся судебные процессы.
Члены Конгресса США выразили возмущение тем, что администрация Байдена не поделилась дополнительной информацией о последствиях кибератаки SolarWinds.
Associated Press ранее сообщало, что хакеры SolarWinds взломали учетную запись электронной почты тогдашнего министра внутренней безопасности Чада Вольфа, в обязанности которого входило, среди прочего, выявление угроз со стороны зарубежных стран.