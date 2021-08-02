Порядка 600 человек задержали в Берлине в ходе акций против COVID-ограничений

В течение дня в городе прошли 13 акций протеста аналогичной тематики. На площадь, на которой установлена Колонна Победы неподалеку от Бранденбургских ворот, даже подогнали водометы. Там днем собрались сотни сторонников движения Querdenken 711. Демонстрация представителей Querdenken 711 согласована с властями города не была из-за невозможности соблюдать правила социальной дистанции во время пандемии.