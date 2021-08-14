Россия третий день подряд обновляет рекорд по числу смертей от COVID-19

Всего за день было выявлено 22 144 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны, при этом 8,2% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 19 550 человек.

В тройку лидеров по суточному приросту случаев COVID-19 вошли Москва (2317 заболевших), Санкт-Петербург (1823 заболевших) и Московская область (1307 заболевших).

За весь период пандемии в стране выявлено 6 579 212 случаев COVID-19, умерли 169 683 пациента, выздоровели 5 867 890 человек.

Предыдущий максимум по числу летальных исходов коронавирусной инфекции был зарегистрирован в России днем ранее, 13 августа, тогда за стуки скончались 815 пациентов с COVID-19. До этого рекорд был зафиксирован 12 августа, когда число умерших составило 808 человек.