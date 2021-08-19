В праздничный период банковские платежи можно осуществлять частично

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что все отделения Swedbank в пятницу закрыты, но ежедневные банковские операции можно совершать в интернет-банке и мобильном приложении. Быстрые платежи, внутрибанковские и европейские платежи, международные и внутренние, осуществляются в обычном режиме.

Конторы банка SEB в пятницу тоже закроются, но европейские платежи будут производиться в обычном порядке. Однако 20 августа никаких зарубежных расчетов осуществляться не будет. Все внутренние платежи и быстрые платежи на банковский счет получателя в праздничные дни обычно поступают немедленно, но не позднее, чем в течение одного часа.

В банке LHV конторы в День восстановления независимости закрыты. Платежи, как правило, движутся в обычном режиме, но зарубежные платежи не осуществляются, то есть следует учитывать, что платеж поступит до места назначения платежа через более длительный период времени.

Конторы банка Coop также будут закрыты в пятницу, но внутрибанковские и межбанковские быстрые платежи будут осуществляться в обычном режиме. Зарубежные платежи в праздничный период производиться не будут.