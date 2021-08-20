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Год назад отравили Навального: оппозиционер призвал Запад усилить борьбу с коррупцией в России

Алексей Навальный. ФОТО: Maxim Shemetov/REUTERS/Scanpix

Ровно год назад, 20 августа 2020 года, один из пассажиров самолета, летевшего из Томска в Москву, почувствовал себя плохо и через несколько минут потерял сознание. Скорее всего, человек умер бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи местной больницы не вкололи ему сразу атропин. Так началась история с отравлением Алексея Навального. Год спустя, в статье, написанной политиком для нескольких западных изданий, указывается на необходимость ввести санкции против олигархов из окружения Путина, передает DW.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост в своем Instagram о годовщине своего отравления. Он поблагодарил врачей, пилотов, а также всех людей за поддержку.

По его словам, пилоты самолета, на котором он должен был добраться из Томска в Москву, быстро посадили самолет и дали ему шанс на спасение.

"Врачи скорой профессионально вкололи, что надо, и я дожил до больницы. А потом вы все стали возмущаться и не дали тихо придушить меня подушкой в омской больнице или просто отключить от аппарата ИВЛ, - сказано в посте. - Поэтому еще раз спасибо всем. Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться)".

Также он написал для СМИ статью, в которой призвал Запад более решительно бороться с коррупцией в России и ввести санкции против олигархов, близких к Путину. "Все, что нужно для начала работы, - это решимость и политическая воля глав стран и правительств Запада", - написал Навальный, который в настоящее время находится в заключении, в статье, опубликованной в пятницу, 20 августа в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и ряде других западных изданий.

Оппозиционер назвал разочаровывающим последний санкционный список с именами полковников и генералов разведслужб, о которых, как он подчеркивает, никто и никогда не слышал, но без имен людей, в интересах которых действуют эти полковники.

Алексей Навальный выступает за введение на Западе специальной категории - "страны, способствующие коррупции". В этом случае, считает он, возникнет возможность принять единые меры против целой группы государств.

Кроме того, западные страны должны договориться о "приверженности к прозрачности" во время заключения контрактов. Все договоры, связывающие как бывших, так и нынешних западных политиков с партнерами из коррумпированных авторитарных государств, по его мнению, должны стать достоянием общественности. Навальный также видит необходимость в создании специального международного органа, отслеживающего факты коррупции. Для принятия всех этих мер, отмечает оппозиционер, не требуются ни деньги, ни солдаты - достаточно лишь политической воли.

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