Год назад отравили Навального: оппозиционер призвал Запад усилить борьбу с коррупцией в России
Ровно год назад, 20 августа 2020 года, один из пассажиров самолета, летевшего из Томска в Москву, почувствовал себя плохо и через несколько минут потерял сознание. Скорее всего, человек умер бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи местной больницы не вкололи ему сразу атропин. Так началась история с отравлением Алексея Навального. Год спустя, в статье, написанной политиком для нескольких западных изданий, указывается на необходимость ввести санкции против олигархов из окружения Путина, передает DW.