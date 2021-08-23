Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и три часа не мог найти выход
Сегодня ночью, 23 августа, спасатели помогали постояльцу отеля выбраться с крыши, сообщает Пыхьяский спасательный центр.
Сегодня ночью, 23 августа, спасатели помогали постояльцу отеля выбраться с крыши, сообщает Пыхьяский спасательный центр.
В 00.15 в Центр тревоги позвонил взволнованный человек, который искал свой номер в расположенном в Таллинне отеле и случайно оказался на крыше. Там он провел три часа и самостоятельно покинуть крышу не смог.
Прибывшие на место около 00.30 спасатели помогли ему спуститься с восьмого этажа и передали его полиции. Медпомощь ему не требовалась.
Заблудившийся пообещал, что больше никогда не полезет на крышу.