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  • Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и три часа не мог найти выход

Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и три часа не мог найти выход

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня ночью, 23 августа, спасатели помогали постояльцу отеля выбраться с крыши, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

В 00.15 в Центр тревоги позвонил взволнованный человек, который искал свой номер в расположенном в Таллинне отеле и случайно оказался на крыше. Там он провел три часа и самостоятельно покинуть крышу не смог.

Прибывшие на место около 00.30 спасатели помогли ему спуститься с восьмого этажа и передали его полиции. Медпомощь ему не требовалась.

Заблудившийся пообещал, что больше никогда не полезет на крышу.

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