Правительство примет решение о сокращении бюджета в сентябре
Согласно утвержденной весной стратегии государственного бюджета, в следующем году он должен быть сокращен на 60 млн евро, пишет Rus.ERR.
Согласно утвержденной весной стратегии государственного бюджета, в следующем году он должен быть сокращен на 60 млн евро, пишет Rus.ERR.
Поступление в бюджет налоговых поступлений сверх ожидаемых прогнозов вселило надежду на то, что сокращать бюджет не придется, но, по мнению Министерства финансов, все зависит от экономического прогноза, который опубликуют в сентябре.
Согласно Конституции, государственный бюджет должен быть согласован до конца сентября, но, в соответствии с Законом о бюджете, весной правительству необходимо утвердить наряду с бюджетной стратегией еще и проект государственного бюджета. По традиции, обсуждение законопроекта состоится осенью, до представления бюджета в Рийгикогу.
Самый важный вклад в формирование бюджета - летний экономический прогноз Министерства финансов, который планируется представить 9 сентября.
На основании текущих данных, налоговые поступления в этом году превзошли ожидания, а экономическая ситуация оказалась лучше прогнозов. При составлении бюджета правительство также исходит из структурной позиции бюджета, которая, однако, может быть хуже ожидаемого.
По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Эрки Сависаара, пока рано говорить о возможности отказа от запланированных сокращений.