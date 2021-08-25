Правительство примет решение о сокращении бюджета в сентябре

Поступление в бюджет налоговых поступлений сверх ожидаемых прогнозов вселило надежду на то, что сокращать бюджет не придется, но, по мнению Министерства финансов, все зависит от экономического прогноза, который опубликуют в сентябре.

Согласно Конституции, государственный бюджет должен быть согласован до конца сентября, но, в соответствии с Законом о бюджете, весной правительству необходимо утвердить наряду с бюджетной стратегией еще и проект государственного бюджета. По традиции, обсуждение законопроекта состоится осенью, до представления бюджета в Рийгикогу.

Самый важный вклад в формирование бюджета - летний экономический прогноз Министерства финансов, который планируется представить 9 сентября.

На основании текущих данных, налоговые поступления в этом году превзошли ожидания, а экономическая ситуация оказалась лучше прогнозов. При составлении бюджета правительство также исходит из структурной позиции бюджета, которая, однако, может быть хуже ожидаемого.