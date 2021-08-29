Белорусские пограничники сообщили, что Литва снова доставила мигрантов к границе

"Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии. Инцидент произошёл 27 августа на участке Лидского погранотряда. Военнослужащие пограничной заставы "Дотишки" обнаружили лежащую на линии белорусско-литовской границы пожилую женщину и двоих молодых людей", - говорится в телеграм-канале Госпогранкомитета в воскресенье.

"Первичную помощь оказали белорусские пограничники. В связи с опасениями за жизнь и здоровье беженки на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Когда состояние женщины улучшилось, она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики. Все они следовали в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу", - рассказали в Госпогранкомитете.

Как сообщалось, в конце мая глава белорусского государства Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.

В Литву через границу с Белоруссией в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки нелегальной миграции "гибридной агрессией белорусского режима".