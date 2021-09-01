Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве

A new stage in 🇺🇦🇺🇸 defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, 🇺🇸 support for 🇺🇦's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

"Новый этап в оборонном сотрудничестве Украины и США", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter во вторник, 31 августа.

Он добавил также, что для Киева очень важны "американская поддержка территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие российской агрессии".

Зеленский встретится с Байденом 1 сентября

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заверил Зеленского во время встречи в поддержке суверенитета Украины и сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву в размере 60 млн долларов.