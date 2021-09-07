Картина дня: соратница Навального в Таллинне, Кылварт против Хельме и вспышка коронавируса в школе

Главнокомандующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем сказал в интервью Rus.Postimees, что с интересом следил за недавно прошедшими в России учениями "Запад 2021" и в целом не считает их прямым проявлением агрессии, хотя своего рода "демонстрация кулака" в них присутствует. Читать далее...

Обзор: на два следующих года покупателей недвижимости хватит

Согласно опросу, проведенному разработчиком недвижимости Reterra, 26% жителей Харьюмаа и Тартумаа планируют приобрести квартиру в течение ближайших двух лет. Читать далее...

В научном совете идут обсуждения условий отмены ограничений

В консультирующем правительство по вопросам сдерживания распространения коронавируса научном совете продолжается обсуждение условий, при которых Эстония по примеру Северных стран откажется от ограничений. Читать далее...

Власти Финляндии назвали условия для ослабления ограничений

Правительство Финляндии договорилось о стратегии выхода из коронавирусного кризиса и дальнейшей борьбы с эпидемией. Одним из условий снятия ограничений стал достаточный уровень вакцинации населения. Читать далее...

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут на четырех полигонах в Беларуси и девяти в России. Всего в них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей. Читать далее...

Полиция допросила вице-мэра Таллинна Эху Вырк

На прошлой неделе полиция допросила входящую в ряды Центристской партии вице-мэра Таллинна Эху Вырк. Государственная прокуратура возбудила уголовное дело на основании статьи о даче ложных показаний. Читать далее...

Йогурт и пирожок вместо обеда: к началу учебного года школьная кухня в Нарвской Кесклиннаской гимназии не заработала

К этому учебному году школы Нарвы провели конкурсы госпоставки, чтобы по-новому организовать питание детей. В Кесклиннаской гимназии конкурс тоже прошел, но кухня до сих пор не работает, и непонятно, когда дети начнут получать нормальное питание. И городские власти, и победившая в конкурсе фирма надеются начать как можно скорее, но винят друг друга в задержке. Читать далее...

В волости Тапа зарезали мужчину

5 сентября полиция получила сообщение, что в волости Тапа (Ляэне-Вирумаа) ножом ударили 43-летнего мужчину, который позже от полученных ранений скончался. Читать далее...

Министерство образования подало гражданский иск против Майлис Репс

Министерство образования и науки подало гражданский иск по уголовному делу экс-министра Майлис Репс (Центристская партия), размер которого пока не разглашается. Читать далее...

«Вакцина не защищает от вируса, может, она защищает от перелома»: руководители Пярну не видят проблемы в высказываниях EKRE