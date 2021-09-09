Правительство приступило к переговорам по госбюджету на следующий год

Обновленный экономический прогноз является базой для утверждения финансового плана государства на следующий год. Проект госбюджета на следующий год следует представить Рийгикогу к концу сентября.

Наряду с экономическим прогнозом членам правительства на первом кабинетном совещании, посвященном бюджету, представили обзор проектов правовых актов, которые следует передать Рийгикогу до проекта госбюджета на 2022 год, а также переносе затрат с одного года на другой.