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Правительство приступило к переговорам по госбюджету на следующий год

Фото иллюстративное. ФОТО: Pilt videost

В четверг правительство приступило к переговорам по госбюджету на следующий год, которые открылись новым экономическим и финансовым прогнозом от Министерства финансов.

Обновленный экономический прогноз является базой для утверждения финансового плана государства на следующий год. Проект госбюджета на следующий год следует представить Рийгикогу к концу сентября.

Наряду с экономическим прогнозом членам правительства на первом кабинетном совещании, посвященном бюджету, представили обзор проектов правовых актов, которые следует передать Рийгикогу до проекта госбюджета на 2022 год, а также переносе затрат с одного года на другой.

Обсуждение бюджета на 2022 год продолжится в течение ближайших недель. Правительство должно представить прогноз бюджета Рийгикогу не позднее, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть к концу сентября.

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