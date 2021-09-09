Правительство приступило к переговорам по госбюджету на следующий год
В четверг правительство приступило к переговорам по госбюджету на следующий год, которые открылись новым экономическим и финансовым прогнозом от Министерства финансов.
В четверг правительство приступило к переговорам по госбюджету на следующий год, которые открылись новым экономическим и финансовым прогнозом от Министерства финансов.
Обновленный экономический прогноз является базой для утверждения финансового плана государства на следующий год. Проект госбюджета на следующий год следует представить Рийгикогу к концу сентября.
Наряду с экономическим прогнозом членам правительства на первом кабинетном совещании, посвященном бюджету, представили обзор проектов правовых актов, которые следует передать Рийгикогу до проекта госбюджета на 2022 год, а также переносе затрат с одного года на другой.
Обсуждение бюджета на 2022 год продолжится в течение ближайших недель. Правительство должно представить прогноз бюджета Рийгикогу не позднее, чем за три месяца до начала нового бюджетного года, то есть к концу сентября.