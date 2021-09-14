Коронавирус выявлен у 473 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6107 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 473.
Среди новых заразившихся 354 человека не были вакцинированы и 119 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 14 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 153 человека. Всего в больницах находится 171 пациент с коронавирусом, из них 122 человека (71,3%) не были вакцинированы, у 49 человек (28,7%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 16 новых историй болезни. Смертельных случаев не зарегистрировано.
За сутки было введено 3720 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 314 396 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,6%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).